وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ تؤكد التقارير الإعلامية أن المؤسسة لا تمتلك مقرا فعليا وتعتمد على وجود إلكتروني، فيما يشتبه في ارتباط أحد العاملين الإسرائيليين بها، ما يزيد من الغموض حول طبيعة نشاطها وأهدافها الحقيقية.

تدعي المؤسسة تقديم مساعدات إنسانية وإعادة توطين الفلسطينيين في دول آسيوية، إلا أن المصادر تشير إلى أن "المجد أوروبا" تروّج في الواقع لمخطط تهجير قسري يتم عبر رحلات تنقل مئات الفلسطينيين بطرق مشبوهة إلى دول مثل جنوب إفريقيا، مقابل مبالغ مالية كبيرة تجمع من المهجرين.

كما تعتبر هذه المؤسسة جزءا من مخطط أوسع يطلق عليه "التهجير الناعم" لقطاع غزة، حيث تستخدم مصطلحات إنسانية لتجميل عمليات الإخلاء القسرية، وسط انتقادات من فلسطينيين وناشطين حقوقيين يعتبرونها محاولة لإفراغ القطاع من سكانه بضغط مباشر أو غير مباشر.

تواجه "المجد أوروبا" انتقادات واسعة بسبب غموضها، وعدم وجود معلومات دقيقة عن أعضائها أو بنية عملها، إذ تسبب نشاطاتها توترا داخليا في غزة وأثارت جدلا دوليا حول مسؤولية الجهات التي تقف خلف هذه العملية.

هذه التطورات تأتي في إطار المشهد الإنساني المضطرب في غزة، حيث تتصاعد محاولات التهجير والضغط على المواطنين الفلسطينيين في ظل استمرار الحصار والاشتباكات.