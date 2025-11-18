حكومة ولاية أوتار براديش تتحرك لسحب إجراءاتها ضد الهندوس المتهمين بقتل رجل مسلم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قُتل رجل يبلغ من العمر 52 عامًا على يد جيرانه للاشتباه في ذبحه عجلًا.

ووفقًا للتقرير، تقدمت الحكومة بطلب إلى محكمة الجلسات العليا في غوتام بوذا ناجار، حيث تُنظر القضية، مطالبةً بسحب جميع التهم الموجهة إلى المتهم.

وقد قُدّم طلب السحب في 15 أكتوبر/تشرين الأول من قِبل مساعد مستشار حكومة المقاطعة في غوتام بوذا ناجار، بناءً على توجيهات حكومة الولاية المُرسلة عبر رسالة مؤرخة 26 أغسطس/آب.

وينص الطلب على أن الحاكم قد منح موافقة كتابية على سحب الدعوى. في 28 سبتمبر/أيلول 2015، في قرية بيسادا الصغيرة بالقرب من دادري، تعرض محمد أخلاق، البالغ من العمر 52 عامًا، وابنه الصغير، دانيش، البالغ من العمر 22 عامًا، لاعتداء وحشي من قِبل حشد من أتباع الهندوتفا، بعد أن أعلن مكبر صوت في المعبد، كما زُعم، أنه ذبح بقرة وخزن لحم البقر في ثلاجته.

وبينما فارق أخلاق الحياة، أصيب دانيش بجروح بالغة.

سُحِبوا إلى الفناء وهُوجِموا بالعصي والطوب والسكاكين.

تعرّض أخلاق للضرب على رأسه وصدره، مما أدى إلى فقدانه الوعي. ووفقًا لابنته، ساجدة، حاول الغوغاء أيضًا التحرش بالنساء، بمن فيهن جدتها.

على الرغم من الاهتمام الوطني بالقضية، أُفرج بكفالة عن جميع القرويين الثمانية عشر المتهمين بالقتل بحلول سبتمبر/أيلول 2017، فور تولي يوغي أديتياناث، زعيم حزب بهاراتيا جاناتا، السلطة.

ومن بين المتهمين فيشال رانا، نجل زعيم حزب بهاراتيا جاناتا المحلي، سانجاي رانا، من دادري.

بينما عاد المتهم إلى القرية، انتقلت عائلة أخلاق خوفًا من الأعمال العدائية.

وُجِّهت للمتهمين في البداية تهمٌ بموجب مواد مختلفة من قانون العقوبات الهندي، بما في ذلك المادة 302 (القتل)، و307 (محاولة القتل)، و323 (التسبب عمدًا في إيذاء شخص ما)، و504 (الإهانة المتعمدة بقصد الإخلال بالسلم العام)، و506 (الترهيب الجنائي).

أثارت عملية إعدام أخلاق خارج نطاق القانون احتجاجات "ليس باسمي" في المدن الهندية، مُندِّدةً بتصاعد عنف غوغاء الهندوتفا. لكن الأعمال العدائية أصبحت فيما بعد أمرًا طبيعيًا، حيث أصبحت عصابات حراسة الأبقار وعنف الغوغاء شائعة في الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا.