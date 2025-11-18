رجل دين شيعي مقيم في كندا: البعد عن القرآن وأهل البيت والتقليد الأعمى للغرب سبب هلاكنا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ خاطب حجة الإسلام والمسلمين، مولانا السيد محمد زكي باقري علي بوري (المقيم في كندا)، الحضور حول موضوع "الثبات والسيدة الزهراء (ع)." ناقش بإسهاب التحديات الاقتصادية والسياسية والتعليمية والاجتماعية في عصرنا، مؤكدًا أن السبب الجذري لمصاعبنا الجماعية هو بُعدنا عن القرآن الكريم وأهل البيت (ع)، وتبنينا لمبادئ العالم الغربي الباطلة كمعيار للحياة.

ألقى حجة الإسلام والمسلمين، مولانا السيد محمد زكي باقري علي بوري (المقيم في كندا)، كلمةً أمام الحضور حول موضوع "الثبات والسيدة الزهراء (عليها السلام)." ناقش فيها بالتفصيل التحديات الاقتصادية والسياسية والتعليمية والاجتماعية الراهنة، مؤكدًا أن السبب الجذري لمصاعبنا الجماعية هو بُعدنا عن القرآن الكريم وأهل البيت (عليهم السلام)، وتبنينا لمبادئ العالم الغربي الباطلة كمعيار للحياة.

قال: "إنّ التأمل في ضوء القرآن الكريم واتباع سيرة أهل البيت (عليهم السلام) هو سبيل نجاتنا واستقرارنا الجماعي". بعد صلاتي الظهر والعصر، عُقدت جلسة خاصة لمناقشة شخصية وقيادة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، آية الله خامنئي. في هذه الجلسة، سلّط مولانا زكي باقري الضوء على الأثر العالمي للقيادة الحكيمة للمرشد الأعلى. كما ألقى رئيس هيئة علماء الشيعة في ولاية أندرا براديش، حجة الإسلام والمسلمين، مولانا سيد عباس باقري، كلمةً قال فيها إنّ إيران اليوم، في ظلّ القيادة الحكيمة للمرشد الأعلى، تُحرز تقدّمًا ملحوظًا في مجالات الاقتصاد والسياسة والتعليم والتكنولوجيا. وأضاف مولانا سيد زكي باقري: "بعد اثني عشر يومًا من الحرب، أقرّ العالم الآن بحقيقة أنّ الأمة ذات القوة الروحية لا تُهزم، بل تُجبر الباطل على الرضوخ".