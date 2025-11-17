إدارة بين الحرمين تبدأ المرحلة الأولى من مشروع استبدال مناهل مياه الشرب في الساحة المركزية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ باشر قسم ما بين الحرمين الشريفين في العتبة العباسية المقدسة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع استبدال مناهل مياه الشرب في الساحة المركزية.

وصرح رئيس شعبة الصيانة العامة، المهندس محمد جاسم، بأن "كوادر القسم باشرت بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع استبدال مناهل مياه الشرب في الساحة المركزية، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لزوار مرقد الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام)".

وأضاف أن "المناهل الجديدة مصنوعة من الرخام من مصادر عالمية موثوقة، وتتميز بمتانة عالية ومظهر أجمل يليق بقدسية المكان".

ويحرص قسم ما بين الحرمين الشريفين على توفير جميع سبل الراحة للزائرين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتلبية احتياجاتهم.