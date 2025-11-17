عالم شيعي: مصير الباطل في كل عصر هو الهزيمة والذل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال العلامة مقصود علي دومكي، القيادي المركزي في مجلس وحدة المسلمين، إن الصراع بين الحق والباطل مستمر في كل عصور البشرية. فمنذ عهد النبي آدم حتی الإمام الحسين (ع)، كان الباطل يرفع رايته وينزل إلى الميدان، لكن النصر كان دائمًا للحق.

وذلك لأن العار والذل والهزيمة مكتوبة على الباطل.

وشارك هذه الأفكار خلال كلمته في المؤتمر السنوي لمنظمة طلاب الإمامية (ISO) في منطقة يعقوب آباد.

وقال العلامة مقصود علي دومكي أن الإمام الخميني في عصرنا هذا برز برسالة الحق والصدق. وتحدى قوى عصره الظالمة والقمعية. وكشف عن الدور القبيح للشيطان الأكبر - أمريكا - أمام العالم، وجلب عليه عارًا تاريخيًا. أيقظ الإمام الخميني الأمة الإسلامية وأهل الحق، ووحدهم.

وأضاف أن محور المقاومة أصبح اليوم قوة عالمية صامدة في وجه القوى الظالمة. بعد هزيمة إسرائيل المهينة، تعيش أمريكا وحلفاؤها في قلق وذعر عميقين. يحظى حكام باكستان المزيفون بدعم كامل من أمريكا، لذا تجاوزوا كل الحدود في عبوديتهم لأمريكا.

وأكد العلامة دومكي أن منظمة طلاب الإمامية الباكستانية هي مجموعة من الشباب الوطني والصادق والثوري.