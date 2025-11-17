المجمع العالمي لأهل البيت (ع) ومركز الفكر الإسلامي يستضيفان ندوة عالمية عبر الإنترنت حول الدور المحوري لنهج البلاغة في التعليم في شبه القارة الهندية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ كانت هذه الجلسة الأولى في سلسلة من الندوات الإلكترونية، حيث شارك فيها علماء وخبراء دينيون بارزون من مختلف البلدان، وتحدثوا عن أفكار نهج البلاغة وأخلاقياته وجوانبه التعليمية. كما ناقشوا تأثيره على المعرفة، ومكانته في التعليم، وإرثه الفكري في شبه القارة الهندية. كان الهدف الرئيسي من هذه الندوة الإلكترونية هو توضيح مكانة نهج البلاغة في البيئة الدينية والفكرية لشبه القارة الهندية، وإبراز آثاره الأخلاقية والتربوية، وبيان كيفية مساهمته في حل مشكلات المعرفة المعاصرة. استضاف الندوة الإلكترونية حجة الإسلام والمسلمين، السيد عقيل عباس نقفي.

وفيما يلي المتحدثون ومواضيعهم:

حجة الإسلام والمسلمين طاهر عباس عوان (إيران)، مدير مركز إحياء آثار شبه القارة الهندية، باحث ومدرس في حوزة قم، تحدث عن "إهمال نهج البلاغة في المجتمع الشيعي في شبه القارة الهندية". وأشار إلى أنه على الرغم من التأثير الفكري والفكري القوي لنهج البلاغة في شبه القارة الهندية، إلا أن هناك نقصًا في تدريسه ودراسته عمليًا، وهو ما يستدعي سدّ هذه الفجوة.

الأستاذ الدكتور عابد حسين (باكستان)، باحث ومؤلف ومتحدث بارز، تحدث عن "التربية الفكرية والعقلانية من نهج البلاغة". ووصف نهج البلاغة بأنه مصدر شامل لبناء الإنسان الصالح والتربية العقلية. وأكد على أهمية رسائله في تشكيل فكر جيل الشباب.

حجة الإسلام والمسلمين السيد أحمد علي عابدي (الهند)، مدير دار جمعية الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) النجفي، وإمام صلاة الجمعة في مومباي، وممثل آية الله السيد علي السيستاني في الهند، ناقش "دور نهج البلاغة في حل مشكلات التدريب في الحوزات العلمية الشيعية في شبه القارة الهندية". وأكد على ضرورة إدراج مبادئ نهج البلاغة في هيكلية التدريب في المدارس الدينية، واصفًا إياه بأنه المصدر الأمثل للنمو الأخلاقي والروحي للطلاب.

حجة الإسلام والمسلمين مقبول حسين علوي (إنجلترا)، رئيس مركز الفكر الإسلامي. في كلمته بعنوان "حلول للقضايا الاجتماعية والأخلاقية في نهج البلاغة"، أشار إلى أهمية اتباع نهج البلاغة في عصرنا الحالي، فهو قادر على معالجة الأزمات الاجتماعية والتحديات الأخلاقية وغياب الرعاية الاجتماعية. اتفق المتحدثون على ضرورة نشر تعاليم نهج البلاغة بشكل أكثر فعالية في المؤسسات التعليمية والمجالات الاجتماعية في شبه القارة الهندية، ليستفيد الجيل الجديد من رسائله النيرة والتربوية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة الإلكترونية تندرج ضمن الأنشطة العلمية والفكرية المستمرة للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) ومركز الفكر الإسلامي.