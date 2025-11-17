نساء روسيات يزرن مضجع الإمام الرضا (س)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ زارت مجموعة من النساء الروسيات الناشطات في المجالات الدينية والثقافية مرقد الإمام الرضا (ع).

ووفقًا لوكالة آستان نيوز، استقبلت الزائرات الروسيات لدى وصولهن من قِبل خدام العتبة المقدسة. ودخلن باحات مرقد الإمام الرضا (ع) بحماسة وشوق روحي، معبرات عن امتنانهن لفرصة زيارته. بعد أداء مناسك الحج، وتمتعهن بالبركات الروحية لزيارة الإمام الرضا (س)، حضرت المجموعة برامج دينية وتثقيفية نظّمتها إدارة أوروبا وآسيا الوسطى في مكتب الزوار غير الإيرانيين، في قاعة "رفاق الملل" بالعتبة المقدسة. خلال هذا اللقاء الروحي، ألقى حجة الإسلام داود دهنوي، أحد علماء الدين، كلمةً أبرز فيها فضائل ومناقب الإمام الرضا (ع) وأهمية زيارته. وأشار إلى أن ملايين الناس من جميع أنحاء العالم يزورون مرقد الإمام الرضا (ع) سنويًا، مما يعكس المكانة المرموقة للإمام الثامن لدى المسلمين الشيعة.

بالإشارة إلى رواية عن الإمام الجواد (ع)، أوضح أن زيارة الإمام الرضا (عليه السلام) من أعظم وأفضال الحج، وفقًا لهذا الحديث النبوي. كما تحدث حجة الإسلام الدهنوي عن آداب زيارة الإمام الرضا (ع)، وقدم شرحًا موجزًا ​​للعبارات الواردة في دعاء الإذن بالدخول الذي يُقرأ عادةً قبل دخول المرقد الشريف. وتجدر الإشارة إلى أن زيارة متحف القرآن الكريم في العتبة الرضوية المقدسة، والمشاركة في رحلة حج جماعية ضمن برنامج "زيارة الرضوان"، وتلقي الهدايا المباركة والثقافية من مسؤولي المرقد، كانت من بين الأنشطة الأخرى التي نُظمت لهذه المجموعة من الحجاج الروس.