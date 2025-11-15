عالم شيعي هندي: القيم الإنسانية يجب أن تسود على الكراهية والعنف

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أدان رئيس جمعية جامو وكشمير الشيعية الشرعية، حجة الإسلام السيد حسن الموسوي الصفوي، بشدة انفجار السيارة المفخخة الأخير في دلهي، واصفًا إياه بالعمل اللاإنساني الذي يتنافى مع المبادئ الإلهية والأخلاقية.

وفي بيانٍ له عقب الحادث المأساوي، أعرب الموسوي عن حزنه العميق وتعاطفه مع الضحايا وعائلاتهم، واصفًا الهجوم بأنه "وصمة عار في جبين المجتمع البشري".

وأكد أنه لا يمكن لأي دافع سياسي أو أيديولوجي أن يبرر قتل الأبرياء.

وحث الحكومة الهندية على إجراء تحقيق شامل وشفاف ونزيه لتحديد المسؤولين ومعاقبتهم، مؤكدًا أن العدالة ضرورية لضمان السلام والأمن الدائمين في البلاد.

كما دعا هذا العالم الديني الجميع إلى نبذ الكراهية والعنف والانتقام، واتباع طريق السلام والمحبة والعدالة، مؤكدًا التزام الجمعية بالإنسانية والعدالة الاجتماعية والقيم الإسلامية في مواجهة الإرهاب والعنف.