رابطة العالم الإسلامي تدين تفجير دلهي

أدانت رابطة العالم الإسلامي، المنظمة الإسلامية الدولية غير الحكومية التي تتخذ من مكة المكرمة مقرًا لها، بشدة الانفجار الذي وقع هذا الأسبوع في دلهي، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن اثني عشر شخصًا وإصابة العشرات.

وتسعى هذه الهيئة الإسلامية العالمية إلى تعزيز القيم الإسلامية المعتدلة، وتعزيز الحوار بين الأديان، وتقديم المساعدات الإنسانية، مع مكافحة التطرف.

وأفاد بيان صدر يوم الخميس أن الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، يدين التفجير الإرهابي الذي وقع في قلب العاصمة الهندية.

وأدان الشيخ العيسى، وهو أيضًا رئيس هيئة علماء المسلمين، "هذا العمل الإرهابي الشنيع".

وأكد موقف رابطة العالم الإسلامي الثابت - الذي يجمع جميع المسلمين المنضوين تحت مظلتها - في رفض وإدانة جميع أشكال ومظاهر العنف والإرهاب، بغض النظر عن دوافعها أو مبرراتها. كما قدم الشيخ العيسى خالص تعازي رابطة العالم الإسلامي وتعاطفها مع أسر الضحايا وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.