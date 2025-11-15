ممثل قائد الثورة الإسلامية في الهند يلتقي زعيم الجماعة الإسلامية في الهند

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ ناقش الزعيمان بالتفصيل تحديات عالم اليوم، والقضايا النفسية لجيل الشباب، والوضع الراهن للعالم الإسلامي، وخطط التعليم والتدريب المشتركة المستقبلية.

زار ممثل قائد الثورة الإسلامية في الهند، حجة الإسلام والمسلمين الدكتور عبد المجيد حكيم إلهي، المكتب الرئيسي لجماعة إسلامي في هند برفقة فريقه، وعقد اجتماعًا هامًا وهادفًا مع القائد الدكتور سيد سعادت الله حسيني. يُعتبر هذا الاجتماع خطوةً أساسيةً لتعزيز الروابط الفكرية والاجتماعية الراسخة بين الجماعتين. رحب الدكتور سيد سعادت الله حسيني، زعيم جماعة إسلامي الهند، بالفريق، مؤكدًا أن العلاقات بين مكتب المرشد الأعلى وجماعة إسلامي الهند تمتد لعقود طويلة.

أكد أن جماعة الإسلام في الهند تُمثل الإسلام المعتدل، وتعتبر الحوار بين مختلف الأديان جزءًا أساسيًا من فكرها. تحدث حجة الإسلام والمسلمين، حكيم إلهي، عن الأزمة النفسية التي يعاني منها جيل الشباب، والآثار الواسعة لوسائل التواصل الاجتماعي، ومخاطر الهجوم الثقافي الغربي. وقال إن 70% من الشباب اليوم يحصلون على غذائهم النفسي مباشرةً من الإنترنت، لذا تقع على عاتق المراكز الدينية والعلماء والجماعات مثل جماعة الإسلام مسؤولية أكبر بكثير من ذي قبل. ووصف ارتفاع معدلات الانتحار عالميًا، وتفكك الأسرة، وضعف الوعي الديني، بأنها مشاكل خطيرة. وقال إنه يجب على الجماعات الإسلامية أن يكون لها حضور قوي على الإنترنت.