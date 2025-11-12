تخطيط لبناء قاعدة عسكرية أمريكية طاقتها الاستيعابية نحو 10 آلاف شخص قرب قطاع غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كشفت تقارير عن أن القوات الأمريكية تدرس إمكانية بناء قاعدة عسكرية بالقرب من قطاع غزة، تصل طاقتها الاستيعابية إلى حوالي 10 آلاف شخص، وفق ما أفادت به وكالة "بلومبرغ".

وبحسب المعلومات، فقد طلبت البحرية الأمريكية تقدير تكاليف من عدة شركات لإنشاء "قاعدة عسكرية مؤقتة مستقلة" بالقرب من قطاع غزة، تبلغ مساحة مكاتبها 10 آلاف قدم مربع (929 مترا مربعا)، مع القدرة على خدمة 10 آلاف فرد لمدة 12 شهرا.



ويشترط على المقاولين بناء القاعدة جاهزة بالكامل، ثم تقديم خدمات تزويدها بالطاقة والغذاء والمياه والاتصالات.

وأفاد مسؤول غير مُسمى في الإدارة الأمريكية بأن طلب القوات الأمريكية يمثل خطوة نحو التخطيط المسبق لإنشاء قاعدة لقوات دولية لتحقيق الاستقرار.

...............

انتهاء / 232