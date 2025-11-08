مقتل وإصابة 11 أفغانياً برصاص القوات الباكستانية على الحدود مع أفغانستان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت السلطات الأفغانية، عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين بإطلاق نار متبادل على الحدود مع باكستان.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن الضحايا هم أربع نساء ورجل، فيما أصيب 6 آخرون بإطلاق نار من قبل القوات الباكستانية على منطقة سبين بولدك الحدودية.

من جهتها، حمّلت باكستان، الجانب الأفغاني مسؤولية إطلاق النار على الحدود بين البلدين، مؤكدة أنها ردت عليه بشكل مدروس.

ويوم أمس الخميس، أعلنت أفغانستان وباكستان عودتهما إلى طاولة المفاوضات في إسطنبول لاستكمال محادثات السلام، بعدما انتهت جولة سابقة دون التوصل إلى هدنة مستدامة.

يأتي استئناف المفاوضات في أعقاب اشتباك عنيف بين جيشي البلدين الشهر الماضي، أسفر عن مقتل العشرات في أشد أعمال العنف دموية منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابول عام 2021، وفقاً لوسائل إعلام غربية.

وكان الجانبان قد وقّعا اتفاق وقف إطلاق نار في الدوحة يوم 19 تشرين الأول الماضي، إلا أن الجولة الثانية من المحادثات في إسطنبول الأسبوع الماضي فشلت في إنتاج اتفاق طويل الأمد، بسبب خلافات حول جماعات مسلحة معادية لباكستان تنشط من داخل الأراضي الأفغانية.

