بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.. اعدام جاسوس للموساد الصهيوني في إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت السلطات القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس يعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، بعد إدانته بتهمتي المحاربة والإفساد في الأرض، وذلك عقب مصادقة المحكمة العليا ورفض طلب العفو.

وقال حجّة الإسلام والمسلمين سيد كاظم موسوي، رئيس السلطة القضائية في محافظة قم، إنّ الحكم نُفّذ في سجن قم بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.

وأوضح موسوي أنّ المحكوم بدأ تعاونه مع أجهزة الاستخبارات التابعة للكيان الصهيوني منذ أكتوبر 2023، وتم اعتقاله في فبراير 2024.

وأضاف أن التحقيقات كشفت عن تبادله معلومات سرّية مع ضباط من الموساد عبر الفضاء الإلكتروني، مشيراً إلى أنّه اعترف بتفاصيل الاتصالات والاجتماعات التي أجراها مع ضباط الاستخبارات الإسرائيلية.

كما بيّن رئيس القضاء في قم أنّ الجاسوس أُدين بموجب المادة السادسة من قانون مواجهة الإجراءات العدائية للكيان الصهيوني ضدّ السلم والأمن، إلى جانب تعاونه مع حكومةٍ معادية هي وزارة الخارجية الأمريكية، ليُحكم عليه بالإعدام بعد اكتمال الأدلة واعترافه الصريح.

وأكد موسوي أنّ يقظة الأجهزة الأمنية والقضائية حالت دون تسريب معلومات حساسة إلى الكيان الصهيوني المزيف، مشدداً على أنّ تعاون المواطنين وتبليغهم عن أي نشاط مشبوه يشكّل ركيزة أساسية للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

