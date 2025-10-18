عالم دین باكستاني : وحدة الأمة الإسلامية هي مفتاح الخلاص

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قال الأمين العام المركزي لمجلس علماء الشيعة في باكستان ونائب رئيس مجلس ملي ياكيجتي الباكستاني، العلامة الدكتور شبير حسن ميسمي، إن انسجام الفكر والموقف بين الدول الإسلامية هو الحاجة الأكثر إلحاحًا في الوقت الحاضر، حيث أدى غيابه إلى الفرقة والضعف في معالجة القضايا المزمنة للأمة الإسلامية على المستوى العالمي.

وفي كلمته خلال جلسة "توافق المواقف ووحدة الموقف" التي عقدت برعاية رابطة العالم الإسلامي في مركز جناح للمؤتمرات بإسلام آباد، أكد العلامة ميسمي أن محور الوحدة الإسلامية هو شخصية النبي محمد (ص) المقدسة.

وقال إنه باتباع السيرة النبوية الشريفة، يمكن للمسلمين تحقيق النجاح في الدنيا والآخرة.

وحذر العلامة ميسمي من الدور المضلل لوسائل الإعلام غير المسؤولة، مشيرًا إلى أن التقارير الكاذبة والتي لا أساس لها من الصحة تُضعف وحدة الأمة.

وذكّر بأن القرآن الكريم يأمر: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (سورة بني إسرائيل، الآية 36)، حاثًّا وسائل الإعلام على نشر الحقيقة والعدل من أجل تضامن المسلمين.

وأكد أن سيرة النبي (ص) تُمثّل خير مثال على وحدة المسلمين، وأن الوقت قد حان للمسلمين للعمل بها جماعيًا لحل قضايا مثل فلسطين بموقف موحد.

ترأس المؤتمر الكبير الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، فيما كان وزير الشؤون الدينية الاتحادي سردار محمد يوسف الضيف الرئيسي.