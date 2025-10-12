تقریر مصور | إقامة الدورة الرابعة لمسابقة "براعم السفير" لحفظ القرآن الكريم في جامع الكوفة المعظم

رمز الخبر: 1737830

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ انطلقت في جامع الكوفة المعظم، بمشاركة واسعة، الدورة الرابعة من مسابقة "براعم السفير" لحفظ القرآن الكريم. وتُقام المسابقة في أجواءٍ روحانيةٍ من جامع الكوفة المعظم والمراقد التابعة له، بتنظيمٍ من دار القرآن الكريم، لتشجيع المشاركين الشباب على حفظ كتاب الله تعالى وتدبّر آياته. وتشمل المسابقة مستوياتٍ مختلفة: حفظ جزءٍ واحد، وثلاثة أجزاء، وخمسة أجزاء، وعشرة أجزاء، وعشرين جزءًا من القرآن الكريم.