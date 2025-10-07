قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات حكومة وقسد في حلب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات تابعة لحكومة أحمد الشرع وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية، أسفرت عن قتلى ومصابين من عناصر الأمن والمدنيين.

وأدت الاشتباكات إلى إغلاق الطرق المؤدية للأحياء المذكورة، وسط تحركات لتأمين خروج عدد من العائلات من المنطقة.

وأفادت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع السورية التابعة لحكومة أحمد الشرعي(الجولاني سابقا) بأن تحركات الجيش تأتي ضمن خطة لإعادة الانتشار شمال وشمال شرق سوريا .

وقال مسؤولون إن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك وقائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر التقيا في وقت سابق قائد قوات قسد مظلوم عبدي ومسؤولين كبار في شمال شرق سوريا.

وركزت المحادثات على تسريع تنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار مع دمشق.

وتصاعدت الاشتباكات المتقطعة خلال الأيام القليلة الماضية، وتبادلت دمشق وقوات قسد الاتهام بممارسة استفزازات.

وفي العاشر من مارس/آذار الماضي، توصل الطرفان إلى اتفاق برعاية الولايات المتحدة لدمج القوات التي يقودها الأكراد في المؤسسات السورية بحلول نهاية العام، بما يشمل نقل السيطرة على معابر حدودية ومطار وحقول للنفط والغاز إلى دمشق.

...............

