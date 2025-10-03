الحشد الشعبي يعلن عن حملة اعتقالات واسعة ضد بقايا الارهاب والبعث في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، المباشرة بحملة اعتقالات واسعة ضد بقايا الإرهاب والبعث.

ذكرت الهيئة في بيان لها، ان معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي باشرت حملة اعتقالات واسعة لملاحقة بقايا الإرهاب وتنظيمات حزب البعث المنحل والحركات المحظورة.

وأضافت ان العملية ما زالت متواصلة حتى الآن، كإجراء استباقي لاعتقال وتفكيك عدد من الشبكات والعناصر الخطرة والمطلوبة، تحسبًا لمخططات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

