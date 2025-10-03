  1. الرئيسية
الحشد الشعبي يعلن عن حملة اعتقالات واسعة ضد بقايا الارهاب والبعث في العراق

3 أكتوبر 2025 - 11:17
رمز الخبر: 1734346
مصدر: مصادر عراقية
ذكرت الهيئة في بيان لها، ان معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي باشرت حملة اعتقالات واسعة لملاحقة بقايا الإرهاب وتنظيمات حزب البعث المنحل والحركات المحظورة.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، المباشرة بحملة اعتقالات واسعة ضد بقايا الإرهاب والبعث.

وأضافت ان العملية ما زالت متواصلة حتى الآن، كإجراء استباقي لاعتقال وتفكيك عدد من الشبكات والعناصر الخطرة والمطلوبة، تحسبًا لمخططات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

