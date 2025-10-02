مكتب السيد السيستاني يوجّه الشكر والتقدير لمن قدّموا التعازي والمواساة في وفاة عقيلته

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ وجّه مكتبُ سماحة المرجع الدينيّ الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلُّهُ)، الشكرَ والتقدير لمن قدّموا التعازي والمواساة في وفاة عقيلته.

وجاء في نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

نتقدّم بوافر الشكر وبالغ التقدير إلى جميع الذين عبّروا عن عواطفهم السامية، ومواساتهم الصادقة لسماحة المرجع الدينيّ الأعلى (دام ظلّه) ولأسرته في مصابهم الجلل، ولا سيّما الذين تجشّموا عناء المشاركة في التشييع أو الحضور في مجلس العزاء، من داخل العراق -من مختلف المحافظات- ومن خارجه، ومن بعثوا برسائل التعزية والمواساة أو نشروا بياناتٍ بهذا الخصوص في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة.

فالشكر الجزيل لأصحاب السماحة والفضيلة المراجع العظام والعلماء الأعلام، والطلاب الأعزاء في الحوزات والمراكز العلمية -في داخل العراق وخارجه-، ولشيوخ العشائر الكرام والوجهاء المحترمين وللجهات الرسمية -بمختلف عناوينها-، والفعاليات الدينية والشعبية ولسائر الأحبة من المواطنين وغيرهم، على مواساتهم وفيض محبّتهم، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الجميع من كلّ سوءٍ وبلاء، ولا يريهم مكروهاً في عزيز، وأن يتغمّد الفقيدة الجليلة بواسع رحمته ورضوانه، ويحشرها مع أجدادها محمد وآله الطيّبين الطاهرين.

(٨ / ربيع الآخر/ ١٤٤٧ هـ) الموافق (١-١٠-٢٠٢٥م)

مكتب السيد السيستاني(دام ظلّه) - النجف الأشرف

