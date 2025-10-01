مرت الليلة بسلام.. "أسطول الصمود" على بعد 145 ميلا من غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ بعد ليلة من الترقب والاستنفار عاشها النشطاء على متن "أسطول الصمود"، انتهت الساعات بهدوء دون أن تتعرض القوارب لأي اعتراض من قبل البحرية الإسرائيلية.

وفي الساعات الأولى من الصباح، نشر المشاركون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا فيها أنهم بخير، مطمئنين العالم على سلامتهم، ومعلنين في الوقت نفسه عزمهم على مواصلة الإبحار باتجاه غزة دون تراجع.

وفي وقت سابق، قال الأسطول إن سفنا "مجهولة الهوية" اقتربت من عدة قوارب تابعة له، وبعضها كان يبحر من دون أضواء، لكنه أوضح أن تلك السفن غادرت وأن المشاركين التزموا بـ"الإجراءات الأمنية" تحسبا لاحتمال وقوع "اعتراض".

وأضاف البيان أن الأسطول يقترب من المنطقة التي سبق أن تعرضت فيها أساطيل سابقة للاعتراض أو الهجوم، وأن نشاط الطائرات المسيرة تزايد مع اقتراب القافلة من وجهتها، ما دفع القوارب إلى الإعلان عن دخولها "منطقة الخطر الشديد".

وفي وقت سابق قال ناشطون على متن بعض القوارب إنهم رصدوا "سفينة إسرائيلية" على بعد خمسين ميلا من القافلة، ما أدى إلى رفع حالة التأهب القصوى تحسبا لـ"اعتراض إسرائيلي" محتمل.

وفي سياق التحذيرات الدولية، أبلغت وزارة الخارجية الإيطالية الأسطول أن الفرقاطة البحرية المرافقة ستبعث قريبا بنداء لاسلكيا تقدم فيه للمشاركين "الفرصة الأخيرة" لمغادرة السفن والعودة إلى البر قبل الوصول إلى ما وصفته بـ"المنطقة الحرجة"، فيما دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأسطول إلى وقف مهمته فورا، محذرة من أن "الإصرار على المواجهة مع إسرائيل قد يخل بالتوازن الهش الحالي الذي قد يفضي إلى سلامٍ مبني على الخطة المقترحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قوات البحرية رفعت حالة التأهب لاعتراض "أسطول الصمود العالمي" ومنعه من الوصول إلى غزة، مشيرة إلى دخول نحو خمسين سفينة في "نطاق اعتراض إسرائيل" وإلى احتمال سحب سفن القافلة إلى ميناء أسدود مع وجود "احتمال إغراق بعضها في البحر"، كما لفتت إلى أن التحضيرات جارية لنقل من هم على متن السفن إلى سفينة بحرية كبيرة نظرا لعدد السفن الكبيرة التابعة للأسطول هذه المرة.

وقال عيدن بار طال المسؤول بوزارة الخارجية الإسرائيلية سابقا إن "إسرائيل لن تسمح لأي سفينة بدخول منطقة القتال النشطة"، واعتبر أن "الغاية الحقيقية من هذا الأسطول هي الاستفزاز وخدمة حماس، وليس جهدا إنسانيا".

ويؤكد منظمو الأسطول أن هدف الحملة هو "كسر الحصار غير القانوني المفروض على غزة بحرا وفتح ممر إنساني وإنهاء ما وصفوه بـالإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني".