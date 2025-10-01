شهيد و6 إصابات من الدفاع المدني خلال مهمة إنقاذ في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني -فجر اليوم الأربعاء- جريمة مروعة بحق طواقم الدفاع المدني خلالها محاولتها انتشال شهداء وإنقاذ مصابين في مدرسة “الفلاح” التي تؤوي نازحين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة بعد أن قصفها الاحتلال الصهيوني دون سابق إنذار.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل في تصريح صحفي: إن هذه الجريمة التي تضاف إلى سجل الجرائم أدت إلى استشهاد منذر رائد الدهشان، وإصابة 7 من ضباط الإنقاذ والإطفاء بينهم اثنان في حالة الخطر الشديد هما: الضابط “طارق زياد حماد” مدير مركز دفاع مدني تل الهوا، وضابط الإنقاذ “منذر رائد الدهشان”.

وأشار إلى أن هذا الاستهداف الإسرائيلي السافر لطاقم الدفاع المدني لم يكن الأول خلال حرب الإبادة المستمرة، وبه يبلغ اليوم عدد جرائم استهدافات الاحتلال لهذه الطواقم 27 مرة في ميدان العمل الإنساني، و 11 استهداف داخل المراكز.

ونبه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف طاقم الدفاع المدني في مدرسة الفلاح بشكل متعمد، عندما كانوا يؤدون واجبهم الإنساني يرتدون ملابسهم الرسمية مع وجود مركباتهم واضحة المعالم، دون أن يضع هذا الاحتلال اعتبارات لأي قوانين إنسانية أو مواثيق دولية.

وذكر أن استهداف الطاقم بعد دقائق من وصوله إلى المدرسة المستهدفة، يؤكد أن الاحتلال يقصد ارتكاب هذه الجريمة ليحدث حالة من الفراغ في التدخل الإنساني بمدينة غزة.

وأوضح أن هذا الاستهداف الإسرائيلي الغاشم يُعدّ جريمةً جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات والجرائم المستمرة بحق طواقم العمل الإنساني العاملة في قطاع غزة، ويشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف فرق العاملين في هذا المجال..

وشدد على أن استهداف الاحتلال طواقم الدفاع المدني لن يزيدهم إلا إصرارًا على مواصلة واجبنا الوطني والإنساني رغم كل المخاطر والتحديات.

ودعا المجتمع الدولي بكل مؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية، وتوفير الحماية الكاملة لطواقمنا العاملة في قطاع غزة.

