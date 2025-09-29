الرئيس الإسرائيلي يوصي بالتوصل لصفقة إقرار بالذنب مع نتنياهو

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قال هرتسوغ لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن قضايا نتنياهو -المطلوب أيضا للجنائية الدولية بتهم جرائم حرب في غزة- تشكل عبئا ثقيلا على النظام.

وأضاف أنها مرهقة وتثقل كاهل النظام، و"أوصيت بالفعل بمحاولة التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب بين النيابة ونتنياهو".

وتابع أنه إذا طلب منه منح نتنياهو العفو، فإنه سيفكر في الأمر وأنه سيشرك الجمهور في ذلك، مشيرا إلى أنه سيضع في اعتباره مصلحة المجتمع والدولة، حسب قوله.

ومضى قائلا: "حاولت حث الادعاء والدفاع على الجلوس والتحدث".

وفي الأشهر الأخيرة، تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية، نقلا عن مصادر لم تسمها، عن أن هرتسوغ يدفع نحو التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب مع نتنياهو.

ويُحاكم نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهي تستوجب سجنه في حال إدانته، ولكنه ينفي صحتها.

ومن بين صلاحيات قليلة يملكها الرئيس الإسرائيلي، فإن بإمكانه منح العفو ضمن شروط بينها أن يطلب المدان هذا العفو.

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.