ملك الأردن يقول ان خطة ترامب بشأن غزة نالت توافقًا كبيرًا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال ملك الأردن عبد الله الثاني، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة تلقى "توافقا كبيرا".

واستعرض العاهل الأردني التطورات بالمنطقة ونتائج زيارته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووصف ملك الأردن خلال لقائه رؤساء وزراء سابقين في قصر الحسينية، تلك الزيارة بـ"الناجحة".

وقال الملك عبد الله الثاني إن "الأردن على أتم الاستعداد، كما هو دوما، لحماية سيادته وأمنه"، مشيرا إلى أن "الأردن يعمل بالتنسيق مع الأشقاء العرب والشركاء على تفاصيل الخطة الشاملة حول غزة التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القادة العرب والمسلمين".

وأوضح أن "الخطة شهدت توافقا بنسبة كبيرة"، لافتا إلى "التقارب الكبير مع القادة العرب والمسلمين والتطابق في وجهات النظر مع الدول الصديقة حول التطورات في المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة".

ونوه بـ"الإجماع الدولي حول حل الدولتين كالسبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة".

.....................

انتهى / 323