مذكرة تفاهم بين موسكو وطهران لبناء محطات طاقة نووية صغيرة في إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وقّعت موسكو وطهران مذكرة تفاهم بشأن التعاون في بناء محطات الطاقة النووية الصغيرة بإيران، وفقاً لما أعلنته الشركة الحكومية الروسية للطاقة الذرية «روساتوم» الروسية اليوم.



هذا والتقى نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، خلال زيارته إلى روسيا مع المدير التنفيذي لشركة «روس اتوم»، ألكسي ليخاتشوف، حيث جرى التوقيع على مذكرة التفاهم، التي سيتم بموجبها إبرام عقود بين الجهات المختصة من الطرفين لتصميم وإنشاء محطات قائمة على المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (Small Modular Reactors).

ويهدف هذا الاتفاق إلى توسيع التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما يخدم التنمية المستدامة، وأمن الطاقة، والتقدم التكنولوجي، وذلك في إطار القوانين الوطنية والالتزامات الدولية للبلدين، بحسب «تسنيم».

وذكرت الوكالة أنه من شأن هذه المفاعلات أن تؤدي دوراً مهماً في تطوير المعرفة التقنية والتكنولوجيا النووية، إضافة إلى الصناعات المرتبطة بتصنيع المعدات والمنشآت النووية داخل البلاد. كما إن امتلاك تكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR) سيوفر قدرة جديدة لتأمين احتياجات الصناعات الكبرى والمساهمة في تحقيق التوازن في شبكة الكهرباء الوطنية.