"الغارديان": جامعات عالمية تقطع علاقاتها مع الأكاديميات الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنّ عدداً متزايداً من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والهيئات العلمية حول العالم قطعت علاقاتها مع الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية، وسط اتهامات لهذه الأخيرة بالتواطؤ مع ممارسات الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

فقد ألغت الجامعة الفيدرالية في سيارا في البرازيل قمة ابتكار مع جامعة إسرائيلية، فيما أعلنت جامعات في النرويج وبلجيكا وإسبانيا قطع علاقاتها مع مؤسسات إسرائيلية، وحذت حذوها كلية "ترينيتي" في دبلن خلال الصيف.

كما أنهت جامعة أمستردام برنامج تبادل طلابي مع الجامعة الإسرائيلية في القدس، وأكدت "الرابطة الأوروبية لعلماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية" أنها لن تتعاون مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، داعية أعضاءها إلى تبنّي النهج نفسه.

الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لـ"إسرائيل" شددت على أن المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية متواطئة في "الاحتلال العسكري والفصل العنصري والإبادة الجماعية"، مؤكدة وجود التزام أخلاقي وقانوني على الجامعات لإنهاء أي علاقات معها.

في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أنّ مؤسسات قليلة في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أعلنت قطع روابطها مع الأكاديميات الإسرائيلية، حيث قالت جامعات بريطانية إنها لا تدعم المقاطعة الأكاديمية.