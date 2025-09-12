رئيس الوزراء القطري من مجلس الأمن: هجوم إسرائيل استهدف حيا سكنيا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اعتبر رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس، أن هجوم إسرائيل استهدف حيا سكنيا مليئا بالمدارس والبعثات.

وقال آل ثاني في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، "نقدر التضامن الذي أبداه أعضاء مجلس الأمن بعد الهجوم الإسرائيلي الغادر ونثمن جهود أعضاء مجلس الأمن وصولا لاعتماد البيان الصحفي".



وأضاف "هجوم إسرائيل الغادر استهدف مباني معروفة للجميع بأنها مقر لوفد حماس المفاوض"، كاشفا أن "هجوم إسرائيل الغادر استهدف حيا سكنيا مليئا بالمدارس والبعثات الدبلوماسية".



وتابع "ما حدث يمثل انتهاكا لسيادة دولة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة"، مردفا "هجوم إسرائيل يضع النظام الدولي بكامله أمام اختبار كبير".

وكانت إسرائيل استهدفت اجتماعا لقادة حركة حماس في الدوحة، مما أسفر عن مقتل 6 من بينهم نجل القيادي البارز في الحركة خليل الحية و4 من مرافقي الوفد، إضافة إلى أحد عناصر الأمن الداخلي القطري.

