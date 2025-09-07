محاكمة أربعة متهمين تابعين للموساد ومنظمة "المنافقین" في إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ عقدت في الفرع الثالث لمحكمة الثورة في محافظة البرز، جلسات استماع لأربعة أشخاص متهمين بالتجسس لصالح منظمة خلق الإرهابية والكيان الصهيوني، على جلستين، صباحًا ومساءً.

قال رئيس العدلية في محافظة البرز: موضوع هذه القضية هو شبكة تجسس مكونة من أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وامرأة، كانوا يقيمون في مدينتي كرج وأصفهان.

المتهمون الذين تم ربطهم وتجنيدهم بقادة الفتنة والموساد عبر وسائل مختلفة، بما في ذلك من خلال بعض المجموعات في دولة مجاورة وعبر الفضاء الإلكتروني، قاموا في البداية بأعمال مثل إرسال إحداثيات مواقع حساسة وإشعال النيران في أماكن في مدن مختلفة.

قبل نحو شهر من هجوم الكيان الصهيوني على البلاد، كان المتهمون يعتزمون تنفيذ عملية في موقع عسكري بعد تصنيع مقذوفات متفجرة ونقلها إلى موقع الإطلاق. ولحسن الحظ، وبفضل معلومات استخباراتية من ضباط القضاء والحصول على أوامر قضائية، أُلقي القبض على اثنين منهم على الفور، وتم اكتشاف المقذوفات المتفجرة ومصادرتها. كما تم التعرف على اثنين من شركائهما واعتقالهما.

.....................

انتهى / 323