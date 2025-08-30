البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: أنشطة "صندوق غزة" الإنساني خطيرة ولا تتوافق مع المبادئ الإنسانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "هذه ليست مهمة إنسانية على الإطلاق. هذا عنف مقنّع بنوايا حسنة".

وأضاف: "تحت ستار أنشطة إنسانية مزعومة، تنفّذ سياسة ترهيب وقمع موجهة ضد السكان المدنيين العزل. هذه الأساليب غير مقبولة. لا شك لدينا في أن عمل الصندوق بشكله الحالي خطير ولا يتوافق مع المبادئ الإنسانية المتعارف عليها".

كما وصف بوليانسكي الصندوق بأنه "هيكل إنساني زائف".

وحذّر المسؤولون الإسرائيليون الذين أشرفوا على إعداد مشروع صندوق غزة قادتهم مسبقا من احتمال فشله، نظرا للقيود الشديدة المفروضة على عدد مراكز التوزيع وكمية المواد الغذائية المحدودة المتاحة، وهو ما رأوا أنه قد يزيد من مخاطر اندلاع أعمال عنف.

كما أشارت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادرها، إلى أن مشاركة بعض الشركات الخاصة في المشروع تحولت إلى "كارثة علاقات عامة"، خاصة بالنسبة لشركة الاستشارات العالمية Boston Consulting Group.