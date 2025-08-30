محافظ شمال سيناء يرافق وفدا أمريكيا إلى معبر رفح ويتحدث عن "خط أحمر" أمام إسرائيل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال المحافظ في لقاء أمام الكاميرا مع عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي: "سنذهب في جولة وسترو جزءا كبيرا من قطاع غزة وسترو الضرر بأنفسكم"، مؤكدا أنه من المهم للغاية رؤية الأمر على أرض الواقع بدلا من الحصول على تقارير.

وأشار إلى فتح مصر معبر رفح على مدار الساعة حيث تتكدس المساعدات الإنسانية على الجانب المصري من المعبر، بينما تعرقل إسرائيل مرورها إلى القطاع؛ ما أدى إلى تلف جزء كبير من الأغذية أثناء عملية انتظار الدخول إلى غزة.

وعلق هولن، قائلا: "حسب فهمي فقد أغلقت الحكومة الإسرائيلية دخول الشاحنات من خلال معبر رفح، والنقطة الوحيدة التي يمكن الدخول منها هي هذه البوابة (بجوار معبر معبر) وصولا إلى معبر كرم أبو سالم وهذه الشاحنات مصطفة في انتظار العبور".

وأبدى عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي تعجبهما من مدة الانتظار الطولة التي تصل إلى شهرين أو ثلاثة أشهر التي تضطر فيها الشاحنات للوقوف أمام بوابة المعبر أملا في موافقة الجانب الإسرائيلي على عبورها إلى معبر كرم أبو سالم.

وسأل هولن، محافظ شمال سيناء قائلا: "تقريبا ما هو وقت الانتظار للشاحنات حتى تدخل؟"، وأبدى تعجبه الشديد عندما رد المحافظ قائلا: "من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وأحيانا يتعفن الطعام وهذا يمثل خطورة اقتصادية".

واستطرد المحافظ حديثه بالإشارة إلى أن إسرائيل بتجويعها سكان غزة تضعهم أمام "3 خيارات" وفقا لهذا الوضع "إذا لم يحصلوا على الطعام"، قائلا: "لديهم فقط 3 خيارات: الذهاب إلى إسرائيل ثم تقوم هي بقصفهم، أو القفز إلى البحر المتوسط أو يأتوا إلى الأرض المصرية هذا خط أحمر آخر".

وأكد مجاور، أن مصر تبحث عن حل الدولتين لتحقيق الأمن والرخاء في امنطقة التي تواجه أوضاعا ساخنة للغاية.