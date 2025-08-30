والده قيادي في "حماس".. "الأمير الأخضر" الداعم لإسرائيل يطلق "تحذيرا استثنائيا" بخصوص الضفة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في برنامجه "العرب"، استضاف الصحفي تسفيكا يحزكئيلي مصعب حسن يوسف، الذي أصبح أحد أبرز وأكثر الناشطين فعالية في "التوعية لدعم إسرائيل حول العالم فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني"، وفق ما يصفه الإعلام العبري.

وخلال مقابلته مع يحزكئيلي، عرض يوسف وجهة نظره الحادة المعتادة بشأن الخطوات اللازمة "لاجتثاث الإرهاب الفلسطيني والإسلامي"، مشيرا إلى ما يعتبره "جذر المشكلة الذي يجعله لا يثق بمن يتخذ موقفا ضد إسرائيل"، حسب قوله.

وفسر ذلك بأن "من يختار أن يكون "في المنتصف" يمنح الشرعية لنهج حماس وباقي "المنظمات الإرهابية" ويطبع سلوكها"، على حد تعبيره.

كما وجه مصعب حسن يوسف تحذيرا "غير مألوف" في برنامج يحزكئيلي، لافتا بشكل خاص إلى منطقة الضفة الغربية، وحث يحزكئيلي على الاستماع لكلامه قائلا: "اسمع ما أقول، إنها مسألة وقت فقط قبل أن تبدأ السلطة الفلسطينية انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية. إنها مسألة وقت فقط، قبل أن يظهر 'الطابور الخامس' الذي يعيش في إسرائيل، ويستفيد ويستغل الديمقراطية الإسرائيلية، لكن في أعماق قلوبهم هم ضد اليهودية وضد الديمقراطية وضد إسرائيل".

وأضاف حسن يوسف: "إنهم ينوون التمرد في مرحلة ما"، وزاد على ذلك بالقول: "أقول لك شيئا آخر، إسرائيل بحاجة لأن تكون مستعدة وموحدة، لأن العدو الأكثر خطورة موجود في الداخل"، وكان يقصد بذلك عرب إسرائيل، الذين يحملون بطاقة هوية إسرائيلية لكنهم يعارضون الدولة الإسرائيلية.

هذا ويُعرف عن حسن يوسف أنه يحمل الجنسية الأمريكية حاليا، لكنه من أصول فلسطينية وعمل سابقا عميلا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وما يجعله شخصية محورية هو كونه نجل الشيخ حسن يوسف خليل، أحد قادة حركة حماس في الضفة الغربية (الذي تبرأ هو وعائلته من مصعب عام 2010).

وأطلق عليه الشاباك لقب "الأمير الأخضر"، وهو الاسم الذي اختاره أيضًا لكتابه الذي ألفه.