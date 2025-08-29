وزارة الدفاع اليمنية تكشف عن حقيقة الاستهداف لقيادات بصنعاء في عدوان صهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أكد مصدر في وزارة الدفاع عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن استهداف قيادات في صنعاء خلال العدوان الصهيوني على العاصمة اليوم.

وجدد المصدر التأكيد على أن ما يحدث هو استهداف لأعيان مدنية، واستهداف للشعب اليمني بكله بسبب مواقفه الداعمة لغزة التي تتعرض لإبادة وتجويع على مرأى ومسمع من العالم.

وأشار المصدر إلى أن جولة العدوان الصهيوني الجديدة فاشلة كسابقاتها، والعمليات اليمنية والإسناد اليمني لغزة وللمقاومة لن يتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

كما أكد المصدر أن "يد الشعب اليمني القوية بقوة الله ستطال مجرمي الحرب الصهاينة بإذن الله".

