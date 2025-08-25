صحة غزة تصدر تحديثا جديدا بحصيلة ضحايا الحرب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت الوزارة إن حصيلة القتلى والمصابين بلغت منذ 18 مارس حتى اليوم 10,778 قتيلا و45,632 مصابا.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد ضحايا المساعدات الإنسانية الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 16 قتيلا و111 مصابا، ليرتفع إجمالي "شهداء لقمة العيش" ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,076 قتيلا وأكثر من 15,308 مصابا.

إلى ذلك، سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 281 حالة وفاة، من ضمنهم 114 طفلا.