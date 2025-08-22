تنسيقية المقاومة العراقية تدعو الحكومة والبرلمان لمتابعة تموضع القوات الأمريكية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ دعت تنسيقية المقاومة العراقية، الحكومة ومجلس النواب الى بمتابعة تموضع القوات الأمريكية.

وجاء في بيان للمقاومة، إن "أمريكا الشر لن تغير سياساتها الخبيثة ضد الشعوب، ولا يمكن التعويل على عهودها أو الاطمئنان لإجراءاتها المريبة، ففي الوقت الذي أعادت فيه تموضع قواتها في أماكن تظنّها أكثر أمانًا، وقلّصت من عديدها في معسكراتها وقواعدها، كثّفت في المقابل من طلعاتها الجوية بطائراتها المسيّرة والحربية في الأجواء العراقية، إمعانًا في انتهاك سيادة بلادنا، وتجاهلًا لإرادة شعبنا".

وأضاف البيان أن "أيادي رجال المقاومة العراقية المخلصة ما زالت على الزناد دفاعًا عن العراق وشعبه، فضلًا عن حشده الذي لا تكفّ أمريكا وأدواتها في المنطقة عن معاداته، وهذا ما يوجب على العراقيين أن يحفظوا كرامة رجاله، ويصونوا حرمة معسكراته، لا سيما معسكر صقر للحشد الشعبي الذي طالما أنجب مجاهدين حموا الدولة ونظامها السياسي".

وتابع بيان المقاومة "إننا ندعو الأجهزة الحكومية ومجلس النواب العراقي إلى الاضطلاع بدورهم عبر لجانهم المعنية بمتابعة تموضع القوات الأمريكية المحتلة، وإلزامها بالانسحاب الحقيقي بما يضمن تحقيق السيادة الكاملة للعراق على أرضه وسمائه".

