إعداد برامج خاصة بالعشرة الأخيرة من شهر صفر لاستضافة 7 ملايين زائر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال المدير الداخلي للعتبة الرضوية المقدسة: تزامناً مع العشرة الأخیرة من شهر صفر سيتم إعداد برامج ثقافية وخدمية وترويجية واسعة لاستضافة أكثر من 7 ملايين زائر.

وقال رضا خوراکیان، المدیر الداخلي للحرم الرضوي الشریف، في مؤتمر صحفي لشرح البرامج الخاصة بالأیام العشرة الأخیرة من شهر صفر 1404 الذي عُقِد في الحرم الرضوي: وفقًا للتوقعات، سنشهد هذا العام، زيادةً في أعداد الزوار مقارنةً بالسنوات السابقة، وسيزداد عددهم بنسبة تتراوح بين 10 و15%، ومن المتوقع أن يزور مشهد أكثر من 7 ملايين زائر خلال الأيام الخمسة الأخيرة من شهر صفر هذا العام.

وتابع خوراکیان: خلال هذه الأيام، سَيقام أكبر تجمع ديني للإيرانيين في الحرم الرضوي؛ وفي الوقت نفسه، سيتم تنفيذ أكبر تجمع للخدمة الشعبیة في البلاد، حيث يتم تقديم معظم هذه الخدمات من قبل الشعب، وتلعب الأجهزة المحلية والعتبة الرضوية المقدسة دوراً داعماً.

وأعلن خوراکیان عن إقامة 280 موكباً شعبیا على الطرق المؤدية إلى الحرم الرضوي، وقال: ستقام جميع هذه المواكب بدعم من العتبة الرضوية المقدسة، ولكن سیتولی الشعب تقدیم الخدمات فیها.

وأضاف: ستقام في هذه الليالي مراسم عديدة في العتبة المقدسة، منها تجمع كبير لنخبة من قُرّاء القرآن الكريم في ليلة وفاة الرسول (ص)، فضلاً عن برامج خاصة للنساء والصم والأطفال.

وأردف: کما ستقام خلال هذه الأيام برامج علمية وبحثية وثقافية، كما سنشهد تلاوة للقرآن الكريم في الحرم الشريف من قبل قارئ شاب من غزة.

وذکر خوراکیان أن العتبة الرضویة اتخذت العدید من الإجراءات لتسهیل الزیارة؛ فقامت بتأمین الکراسي المتحرکة وسیارات الإسعاف والمراکز الطبیة ودورات المیاة والغاز وحمایة مناسبة للمواکب.

وفي إشارة إلى دعم رئيس الجمهوریة لمعالجة قضايا الزائرین، قال خوراکیان: الزیارة ظاهرة شعبية، ومن خلال إصلاح الإجراءات الروتینیة، يمكن حل العديد من الاحتياجات والمشاكل الاقتصادية والخدمية للزائرین.

بالإضافة إلى تقديم الشكر الخاص لوسائل الإعلام الوطنية والأجنبية التي تنقل أجواء الحرم الرضوي الشريف إلى جميع أنحاء البلاد والعالم، شکر خوراکیان، محافظة خراسان الرضوية والبلدية والأجهزة الأمنية والشرطیة في المحافظة التي تعمل بنشاط في تقديم الخدمات وضمان الأمن.

.....................

انتهى / 323