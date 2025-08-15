قسم الاتصالات العتبة الحسينية يوضح تفاصيل جديدة حول آلية عد زائري الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أوضح قسم الاتصالات وأمن المعلومات في العتبة العباسية المقدسة، تفاصيل جديدة حول آلية عد زائري الأربعين، مؤكدا استخدام كاميرات مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال مسؤول منظومة العد في القسم، المهندس كرار شاكر للموقع الرسمي، إنَّ العتبة العباسية المقدسة تمتلك منظومتين للعد؛ الأولى كاميرات داخلية مخصصة للزائرين الداخلين إلى مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)، وبوشر العمل بها من يوم 1 حتى 9 صفر، والثانية خارجية نصبت بعد يوم 9 صفر حتى نهاية الزيارة الأربعينية"، مبيناً أنهما "مرتبطتان بالمنظومة المركزية في العتبة العباسية المقدسة".

وأضاف أنَّ "الكاميرات الخارجية تنقسم على نوعين؛ الأول لرصد عدد الأشخاص الوافدين مشيًا على الأقدام، والثاني لعد العجلات، مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتيح تمييز نوع العجلة وحجمها وعدد ركابها، موزعة على 5 محاور يسلكها الزائرون هي، النجف، وبابل، وبغداد، والجمالية، والحسينية".

وأوضح شاكر أن "عملية العد تستمر حتى يوم 20 صفر عند الساعة 12 ظهرًا، بعدها تسلم الإحصاءات النهائية إلى الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة للإعلان عنها".

واعتبرت العتبة العباسية انها الجهة الرسمية المسؤولة عن إحصاء أعداد الزائرين باستعمال تقنيات حديثة ومنظومات كاميرات متطورة.

وتوقع رئيس مجلس محافظة كربلاء قاسم اليساري، اليوم الخميس، بلوغ عدد زائري الأربعينية هذا العام ما بين 22-23 مليون زائر.

