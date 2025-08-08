محافظة كربلاء: الإطاحة بدواعش على صلة بإسرائيل خططوا لعمليات "إرهابية" خلال زيارة الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ كشف محافظ كربلاء نصيف الخطابي، أمس الخميس، عن القبض على خلية تنتمي لتنظيم داعش وتمتلك علاقات تخابر مع دولة الاحتلال الصهيونية، كانت تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الزائرين في الاربعينية.

وقال الخطابي، خلال مؤتمر صحفي إن "خلية الصقور وبإشراف من محكمة كربلاء، تمكنت من تنفيذ عملية استخبارية اثمرت عن احباط مخطط لاستهداف الزائرين في المحافظة".

واضاف انه "تم القبض على 22 عنصرا مشتركا بالعملية هدفهم تنفيذ اعمال ارهابية وتفجير عبوات ناسفة واستهداف القوات الامنية والمواكب الخدمية"، موضحا ان "احدى العمليات جرى التخطيط لها داخل حسينية على طريق كربلاء – النجف".

واشار الى ان "المتهمين اعترفوا صراحة بانتمائهم لتنظيم داعش، والتخابر مع جهات خارج العراق ومنها اسرائيل".

