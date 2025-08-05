وزير الداخلية العراقي يوجه توجيهات للأجهزة الأمنية تخص زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الاثنين، توجيهات للأجهزة الأمنية تخص زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقالت الوزارة في بيان، "يواصل وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية عبد الأمير الشمري اجتماعاته التحضيرية المكثفة لإنجاح زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وتأمين مسير الجموع المؤمنة نحو قبلة الأحرار في كربلاء المقدسة، إذ عقد اجتماعاً موسعاً، في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحضور وكيلي الوزارة لشؤون الشرطة والاستخبارات ووكيل جهاز الأمن الوطني ومدراء الاستخبارات العسكرية والحشد الشعبي، وكذلك مدراء الاستخبارات في جميع المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية".



وأضاف البيان "وجه الوزير بمتابعة صفحات التواصل الاجتماعي المغرضة التي تحاول بث الفتنة واستغلال هذه المناسبة"، مؤكداً في الوقت ذاته على أن يكون عمل الجهات الاستخبارية بشكل ميداني من قبل جميع المدراء من دون استثناء بهدف المتابعة والتدقيق لغاية انتهاء مراسيم الزيارة.



كما شدد على "تفعيل الخلايا الاستخبارية في بغداد والمحافظات وتنفيذ خطة المراقبة السرية والعمل على متابعة المعلومات الاستخبارية وإشراك عناصر الأمن السياحي ضمن الخطط الاستخبارية".



وبين الوزير أن "جهود القوات الأمنية كانت السبب الرئيس في إنهاء تهديد العصابات الإرهابية بعد أن فقدت جميع امكانياتها على أرض العراق، ويجب الحفاظ على ديمومة الأمن من خلال الانتباه الشديد".



كما وجه بـ"تحديد المسؤوليات والعمل ضمن ساحات العمل الاستخباري وتوحيد الجهود لتأمين طرق تنقل الزائرين وأماكن الاستراحة والخدمات"، واستمع الوزير إلى عرض مفصل للخطط الاستخبارية وآلية تنفيذها بما يضمن أمن وتنظيم الزيارة.

...............

انتهاء / 232