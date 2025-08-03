تحت عنون «سفراء الإمام الرؤوف».. خدام العتبة الرضوية المقدسة يشاركون بخدمة زوار الأربعين في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ علی أعتاب الأربعين الحسیني یقدم خدام العتبة الرضویة المقدسة الخدمات لمحبي الإمام الحسين (ع) من خلال إقامة مواكبهم في العتبات المقدسة في العراق.

في الأيام التي تسبق الأربعين الحسیني، عندما تجعل الرغبة في الزيارة القلوب تنبض بسرعة وتُملیء أجواء المدن بالشغف والحماس، سيكون لخدام حرم الإمام الرضا (ع) حضور بارز إلى جانب الزوار من خلال إقامة المواکب الرضویة في مدن النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء.

أعلن السيد علي بامشكي مدير شؤون الخدام في العتبة الرضوية المقدسة عن إرسال خدام هذه العتبة المقدسة إلى العتبات المقدسة تزامناً مع أيام الأربعين الحسیني، وقال: لم تعد الخدمة المُخلصة لخدام الإمام الرضا (ع) تقتصر على صحون الحرم الرضوي وأروقته، بل امتدت هذه الخدمة من الحدود الجنوبیة الشرقية إلى الجنوبیة الغربية للبلاد، وكذلك في العراق أیضا.

وأضاف: إن مجموعة من خدام حرم الإمام الرضا (ع) تستقبل الزوار في مدينة مشهد المقدسة، خلال هذه الأيام؛ وقد تم إرسال العدید من الخدام الرضویین إلی العتبات المقدسة على شكل ثلاث مجموعات مُنظمة ومجموعات تطوعیة للانضمام إلى موجة الخدمة في مسیرة الأربعين العظیمة.

صرح بامشكي: لهذا الغرض، يقدم الخدام الرضويون، بروح تطوعیة وشعبية، خدماتهم في المواکب الرضویة، في مختلف أنحاء العراق، وخاصةً في طُرق المشي وفي مدن النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء.

العديد من هؤلاء الخدام هم أصحاب مواکب محليون في العتبات المقدسة، ویقدمون خدماتهم بدعم من العتبة الرضوية المقدسة.

وقال: فقد تم تكليف مجموعة من الخدام الذین تمت تسمیتهم «سفراء الإمام الرؤوف» بتكريم الخدام وأصحاب المواكب في طريق الأربعين، بالإضافة إلى تقديم الراية المباركة لحرم الإمام الرضا (ع) والبركات الأخرى لهم.

وتابع مدير شؤون الخدام في العتبة الرضوية المقدسة قائلاً: تم إرسال القافلة الأولى الأسبوع الماضي والقافلة الثانية سافرت اليوم إلى العتبات المقدسة لنقل رسالة محبة وكرامة الإمام الرؤوف(ع) إلى الزوار والخدام.

وأوضح بامشكي أن نحو ألف خادم يرتدون لباس خدمة الإمام الرضا (ع) ويرفعون العلم الرضوي یقدمون الخدمات للزوار في المنافذ الحدودية والمدن العراقية، مضيفاً: وتتضمن الخدمات التي تقدمها هذه المواكب، بالإضافة إلى تقديم وجبات الغداء والعشاء، الإقامة والخدمات الطبية والثقافية وإصلاح أغراض الزوار، فضلاً عن توزيع الملح والنبات والخبز المتبرک بین الزوار.

وأشار أيضاً إلى دعم المتبرعين والقوى الشعبية لفعاليات المواکب الرضوية، مشيراً إلى أن هذه الخدمة بدأت في مطلع شهر آب وستستمر حتى بعد أيام قليلة من الأربعين.

وقال مدير شؤون الخدام في العتبة الرضوية المقدسة: بعد أيام الأربعين سيعود الخدام الرضويون إلى مدینة مشهد المقدسة، لاستقبال محبي وعشاق أهل البيت (ع) في الأيام الأخيرة من شهر صفر، وخاصة أیام استشهاد الإمام الرضا (ع).

