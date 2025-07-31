الزوار العرب ضیوف في برنامج الاحتفال بذكرى میلاد الإمام محمد الباقر (ع) في الحرم الرضوي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ مع حلول الثالث من شهر صفر الذي يصادف ذكرى ولادة الإمام محمد الباقر (ع)، حلّ الزوار العرب ضيوفاً في برنامج خاص بالاحتفال بمولد هذا الإمام.

وبمناسبة ذكرى ولادة باقر المعرفة الإلهية؛ الإمام محمد الباقر (ع)، وبجهود قسم غرب آسيا في مدیریة الزوار غير الإيرانيين في العتبة الرضوية المقدسة، أقيم برنامج خاص في الحرم الرضوي الشریف بحضور الزوار ومجاوري الحرم من العرب.

وفي هذا البرنامج الخاص الذي أقيم بعد صلاتي المغرب والعشاء في صحن الغدير بالحرم الرضوي، تحدث حجة الإسلام والمسلمین مُومّل الصبيحاوي من العراق عن جوانب حياة وشخصية الإمام محمد الباقر (ع) كأحد شهود واقعة عاشوراء.

خلال هذه المراسم، عبّر الزوار العرب عن محبتهم وإخلاصهم لسيد الشهداء، الإمام الحسين (ع)، بقراءة زيارة « وارث» بصوت الرادود عباس الغبيشي.

