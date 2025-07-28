15 قتيلا في استهداف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة نوفل غرب خان يونس

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نقلا عن مراسل RT بتنفيذ القوات الإسرائيلية سلسلة هجمات منذ فجر اليوم الاثنين طالت منازل مدنيين ومواقع لجوء النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وسط تحذيرات أممية من تدهور كارثي في الوضع الإنساني.

وفي التفاصيل، قصفت القوات الإسرائيلية منزلين يعودان لعائلتي نوفل وزعرب في الحي الياباني ومنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، بينهم أطفال ونساء.

كما قتلت امرأة وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة البصة بدير البلح وسط القطاع.

هذا وقتل 9 أشخاص بينهم أطفال بعد استهداف الطائرات الإسرائيلية لمنزل وسط تجمع كبير من خيام النازحين بجوار محطة العطار في مواصي خان يونس، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها لمنطقة السطر الغربي وجسر الوادي قرب محور نتساريم، بالتزامن مع عمليات نسف لمنازل سكنية في مدينة خان يونس.

وفي شمال القطاع، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على حشود مدنيين تجمعوا قرب نقطة توزيع مساعدات في منطقة زيكيم، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأعلن مستشفى العودة وفاة الرضيع محمد إبراهيم عدس نتيجة سوء التغذية ونقص حليب الأطفال في ظل الحصار المفروض، فيما أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد الوفيات بسبب الجوع إلى 133 حالة، بينهم 87 طفلا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن سوء التغذية في غزة بلغ "مستويات خطيرة"، مشيرة إلى أن نحو واحد من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني من سوء تغذية حاد.

كما أضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن ما يجري في غزة والضفة الغربية يمثل "مأساة يومية"، داعيا الدول لاتخاذ خطوات ملموسة لفرض دخول المساعدات الإنسانية.