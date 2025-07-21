ملك بلجيكا يندد بالمجازر الإسرائيلية في غزة: عارٌ على الإنسانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ندد ملك بلجيكا فيليب بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، داعياً أوروبا إلى "أن تظهر قيادة أقوى" بشأن الحرب في غزة.

وأكد في خطاب ألقاه يوم أمس الأحد قبيل العيد الوطني للبلاد أن "الوضع الحالي الذي استمر لفترة طويلة يشكل عاراً على الإنسانية".

وشدّد على دعم بلجيكا لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "إنهاء فوري لهذه الأزمة التي لا تُطاق".

وكانت محكمة في بروكسل قد أمرت منذ أيام حكومة إقليم الفلمنك بوقف جميع عمليات نقل العتاد العسكري إلى الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية.