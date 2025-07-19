غزة.. 30 قتيلا بقصف إسرائيلي منذ فجر اليوم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قد أسفر قصف جوي إسرائيلي عن مقتل ثمانية مواطنين، بينهم نساء وأطفال، عقب استهداف عدة مواقع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي شرق حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة، شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارة جوية عنيفة، بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات مروحية إسرائيلية من طراز "أباتشي" باتجاه مناطق شرقي المدينة.

كما وصل إلى مجمع الشفاء الطبي قتيل وعدد من الإصابات، من بينهم أطفال، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منازل المواطنين في بلدة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وفي وسط القطاع، أطلقت طائرات مسيرة من نوع "كواد كابتر" قنابل دخانية، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف شرقي مخيم البريج.

وتم أيضا انتشال جثماني قتيلين مجهولي الهوية من منطقة الشاكوش شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في ظل استمرار عمليات البحث تحت أنقاض المنازل والمباني المدمرة.