غزة.. عشرات القتلى والجرحى وقصف يستهدف النازحين والمنازل والبنى التحتية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نقلا عن مراسل RT بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت تجمعا للمدنيين في محيط مجمع الصحابة الطبي بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وفي هجوم آخر، قتل خمسة أشخاص وأُصيب عدد من المدنيين جرّاء قصف استهدف خيام نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وعُرف منهم: حسن العلمي، دينا سائد الخطيب، سارة العلمي، وسوزان أبو شهلا.

كما قتل 8 أشخاص بينهم نساء وأطفال في قصف الجيش الإسرائيلي عدة مناطق في خان يونس.

وتشهد مناطق متفرقة من خان يونس إطلاق نار مكثف من دبابات الاحتلال، خاصة في شمال المدينة، إلى جانب قصف مدفعي متواصل يستهدف شارع 5 شمالي خان يونس، ما أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا.

وفي منطقة المعسكر الغربي خلف مسجد الشافعي غرب خان يونس، شنّ الاحتلال غارة جوية استهدفت منزلًا لعائلة سحلول، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

كما تم انتشال قتيل من محيط دوار موزة "السكة" في خان يونس بعد قصف عنيف استهدف المنطقة، في حين تتعرض المناطق الشرقية لمدينة غزة لقصف مدفعي متواصل.

وفي تطور خطير، فتحت البوارج الحربية الإسرائيلية نيران رشاشاتها بكثافة باتجاه شاطئ البحر غرب مدينة غزة، ما أدى إلى حالة من الذعر في صفوف المدنيين.

وقتل طفل من عائلة العلمي وأُصيب 15 آخرون نتيجة قصف من مروحيات إسرائيلية استهدف خيام نازحين في منطقة الأرض الطيبة ونادي الوكالة البحري غرب خان يونس.

وفي شرق مدينة غزة، واصل الجيش عملياته الميدانية، حيث قام بتفجير عدد من منازل المواطنين في حي الشجاعية وعلى شرق مخيم البريج، بالتزامن مع قصف مدفعي على الأحياء الشرقية.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار والقذائف في محيط منطقتي الكتيبة والسطر الغربي شمال غربي خان يونس، وسط استمرار العمليات العسكرية في مختلف أنحاء القطاع.

ونفذ الطيران الحربي غارة جوية استهدفت شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.