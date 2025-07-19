مصر تعلق على قصف كنيسة اللاتين في غزة: يجب وضع حد لإسرائيل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت مصر، في بيان لوزارة الخارجية مساء الخميس، أن قصف الكنيسة "جريمة جديدة وانتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني"، معربة عن استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لكل قواعد القانون الدولي الإنساني في حربها ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة.

ودعت مصر، المجتمع الدولي لوضع حد لتلك الانتهاكات، وإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالاضطلاع بمسؤولياتها في حماية دور العبادة وعدم المساس بأي شكل من الأشكال بالأماكن المقدسة.

فيما قال وزير الأوقاف المصري أسامة الأزهري، بأشد العبارات، إن "الاعتداء على دور العبادة، أيا كانت، جريمة نكراء تحرمها جميع الشرائع السماوية وتلفظها القيم الأخلاقية والإنسانية وتشكل خرقا فاضحا للقوانين والأعراف الدولية".

وشدد الوزير المصري على أن "هذه الأفعال الهمجية تمثل خروجا صارخا عن تعاليم الأديان التي جاءت لصون النفس الإنسانية وحماية حرمة المقدسات واحترام خلق الله وإرادته في الكون"، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات تؤكد من جديد ضرورة نهوض المجتمع الدولي بواجباته ومسؤولياته تجاه أعمال الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة".

وذكر أن "الاحتلال يستهدف البشر والأعيان المدنية استهدفا عشوائيا وعمديا، ولم ينج من همجيته الإنسان ولا الحيوان ولا الزرع ولا المنشآت الطبية ولا دور العبادة من مساجد وكنائس"، مضيفا أنه "ليس أدل على ذلك من قصف كنيسة القديس برفيريوس – أقدم كنيسة في غزة وثالث أقدم كنيسة في العالم – والكنيسة المعمدانية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين الأبرياء".

وأعرب الأزهري عن "تضامنه الكامل مع الكنيسة المستهدفة وأبناء الطائفة الكاثوليكية في غزة، وجميع أبناء الشعب الفلسطيني:، وفق بيان وزارة الأوقاف.

وكانت البطريركية اللاتينية في القدس أعلنت، ايوم الخميس، قصف الجيش الإسرائيلي كنيسة العائلة المقدسة التابعة لها في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين، بينهم الأب غابرييل رومانيللي راعي الكنيسة، بجروح طفيفة.