إصابة 4 عسكريين إسرائيليين استهدفت دبابتهم في قطاع غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن الجنديين المقاتلين من الكتيبة 202، لواء المظليين، وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج في المستشفى، وإبلاغ عائلاتهما.

وذكرت "القناة 12" العبرية أن مقاتلين في غزة خرجوا من مخابئهم وأطلقوا النار، مشيرة إلى أن المقاتلين قاموا بالهجوم على القوة الإسرائيلية بعد خروجهم من أحد المخابئ وأطلقوا نيرانا من أسلحة مضادة للدبابات وأسلحة خفيفة على الجنود الإسرائيليين.

وأفادت القناة بأنه في الهجوم نفسه، أصيب ضابطان قتاليان آخران بجروح متوسطة وطفيفة.

وفي يوم الاثنين الماضي فقط، سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر خبر مقتل 3 جنود مقاتلين في معركة وقعت شمال قطاع غزة وكانوا جميعهم جنود مدرعات في الكتيبة 52 من فوج "البصمات الحديدية" اللواء 401.

وعلى الرغم من التقييم الأولي بأن الدبابة التي كانت تتواجد فيها ناقلات الجنود المدرعة الثلاث أصيبت بصاروخ مضاد للدبابات، إلا أن الجيش رفع في اليوم التالي للحادثة تقييمه بأن الحادث كان "حادثا عملياتيا" نتيجة انفجار ذخيرة داخل الدبابة، وليس هجوماً كما كان يُعتقد بعد الحادث.