العتبة العلويّة تقيم دورة تدريبية إدارية تستلهم من نهج الإمام عليّ (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ احتضنت العتبة العلويّة المقدّسة دورة تدريبية تخصّصية في علم الإدارة، حاضرَ فيها المدرّب حمزة شمص، ضمن أجواء روحانية مفعمة بالإيمان والخدمة، وفي رحاب المرقد الطاهر لأمير المؤمنين (عليه السلام).

شعور روحي خاص

وأكّد المدرّب في الدورة حمزة شمص، في حديث للمركز الخبريّ قائلًا : " انعقاد هذه الدورة في هذا المكان المقدّس، الذي شُيّد لخدمة الزائرين، يمنح المشاركين شعورًا روحيًا خاصًا، ويُعزّز من أثر العلم والتعلّم ، إذ إنَّ علم الإدارة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكلّ مفاصل الحياة، خصوصًا في التجمّعات البشرية الكبرى، مثلما هو الحال في المؤسّسات الدينية والخدمية.

علم الإدارة وعهد أمير المؤمنين (عليه السلام)

وأوضح شمص أنَّ : "محور الدورة ينطلق من مبادئ علم الإدارة وربطها بتوجيهات ونهج أمير المؤمنين (عليه السلام)، لاسيّما ما ورد في عهده لمالك الأشتر، إذ تتجلّى الأسس العلمية للإدارة الرشيدة التي تعالج شؤون الدولة والمجتمع بكافة تفاصيلها" .

منظومة إدارية فاعلة

وعن انطباعاته الأولية حول الهيكلية الإدارية للعتبة المقدّسة ، قال:" إنّها منتظمة بشكل فاعل، وتُترجم بشكل واضح من خلال مستوى الخدمة المقدَّمة للزائرين، والتي تعبّر عن كفاءة هذه المنظومة الإدارية في إدارة هذا الحشد الإيماني المبارك".

تجدر الإشارة إلى أنَّ العتبة العلويّة المقدّسة تسعى باستمرار إلى تطوير خدَم أمير المؤمنين (عليه السلام) ومفاصلها الإدارية عبر عقد ورش و دورات تخصّصية وفق الأسس العلمية الحديثة.

