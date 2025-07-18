العتبة الحسينية تقيم دورة خاصة للاطفال في مجال الذكاء الاصطناعي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ اقامت هيئة التعليم التقني في العتبة الحسينية المقدسة دورة خاصة للاطفال في مجال الذكاء الاصطناعي للاطفال (AI for Kids) خلال اشهر العطلة الصيفية لتعريفهم بمبادئ الذكاء الاصطناعي بلغة مبسطة وغرس حب المعرفة التكنولوجية في نفوسهم الحديثة بطريقة ممتعة وآمنة، وبناء شخصية متوازنة للطفل عبر الدمج بين التقنية، والمهارات الحياتية، والقيم الاسلامية.

وقالت مديرة اعدادية الثقلين المهنية للبنات "رشا عدنان حسين" في تصريح لوكالة نون الخبرية ان" الهدف من اقامة الدورة هو بناء شخصية متوازنة للطفل عبر الدمج بين التقنية، والمهارات الحياتية، والقيم الاسلامية، واعداد جيل واعي متمكن من ادوات المستقبل دون فصله عن هويته التقليدية للطفولة، وكذلك تعريف الاطفال بمبدأ الذكاء الاصطناعي بطريقة عملية تكون محببة الى نفوسهم واخراجهم من الجو الدراسي السائد بالورقة والقلم والواجبات، وتنمية المهارات بالتفكير والمنطق والابداع لديهم، واعداد جيل رقمي يحب التكنولوجيا اكثر ويستخدمها في الامور التي تكون في صالحه اكثر مما يلحق به الضرر".

واضافت ان" برنامج الدورة معد ومكون من (6) مواد هي الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والرياضيات، واللغة الانكليزية، والفنون، والخط العربي، والرياضة، ونحن نعلم ان الذكاء الاصطناعي يعتبر مادة معقدة للطفل، ولكننا بدأنا معهم باسلوب مبسط، مثل برنامج (السيري) المجيب في الهواتف النقالة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ومنها سنوصله الى ربط البيت الذكي و(الاردوي نوكيت)، والرادار، السيارة الآلية، والرجل الآلي، وقد وفرنا جميع تلك الادوات لنعلمهم طريقة الربط على الحاسوب والتدريب عليها، وتستمر مدة الدورة لمدة شهرين حيث بدأت من الاول من شهر تموز الجاري وتنتهي في الاول من شهر أيلول المقبل، وخضع الاطفال الراغبين بالانتظام بالدورة الى تقييم بمجموعة معايير ومراعاة سن الطفل، كوننا ركزنا على النوعية لا على الكمية، ومنها جرت عملية مفاضلة واختيرت اربع مجاميع للتدريب يبلغ عددهم (30) طفل"، موضحة ان" تلك الدورة التدريبية المسماة (AI for Kids) هي الاولى من نوعها التي تقام بهذا التخصص للاطفال، وتم فيها المزج بين خبرات الملاكات الهندسية والتدريسية في الاعدادية العملي والنظري بوقت واحد لتدريب الطلبة، وبعد الاعلان عن الدورة بواسطة التقديم الكتروني في شهر حزيران الماضي كان الاقبال على التسجيل كبير جدا، وجرت بعد اسبوعين المقابلات مع الاطفال الراغبين بالانتظام في الدورة واولياء امورهم ومنها اكملت المفاضلة والقبول، وحددت اعمار المشاركين من (8 ــ 12) سنة، ووجدنا الاطفال متفاعلين جدا مع المحاضرات العملية والنظرية وباندفاع وحب للتعلم، ويعشقون تعلم الاشياء الجديدة والغريبة عليهم مثل البرمجة على الحاسوب، حتى وصل الامر بهم الى الرغبة بالحضور للدورة في يوم الاحد العاشر من المحرم الذي كان عطلة رسمية وتؤجل المحاضرات فيه الى ايام اخرى لتعويضه، ويمنح المتخرج من الدورة "شهادة مشاركة"، وهذه الدورة ستكون بوابة لاستيعاب اكبر عدد من الاطفال مستقبلا، كما وعدت هيئة التعليم التقني الاطفال المتميزين في الدورة بتبنيهم ليكون لهم مستقبل علمي".

..................

انتهى / 232