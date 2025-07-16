بيان عربي شديد اللهجة بشأن خطة إسرائيل الجديدة في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وصفت الجامعة هذه الخطة بأنها تهدف إلى "حشر" الفلسطينيين في مخيم صغير، معتبرة أنها لا تمت بصلة للإنسانية أو المدنية، بل تعد خطوة جديدة نحو "التطهير العرقي" وإعادة احتلال القطاع.

وأكدت الجامعة أن هذه الخطط تعكس "انحدارا أخلاقيا وقيميا" للسلطات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها قد تهيئ لنشر المستوطنات في غزة.

وتتضمن الخطة الإسرائيلية، التي كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية مثل هيئة البث الإسرائيلية، نقل حوالي 600 ألف فلسطيني من منطقة المواصي إلى مخيم في منطقة بين محوري "فيلادلفيا" و"موراج" جنوب القطاع، بعد إخضاعهم لفحوصات أمنية صارمة، دون السماح لهم بمغادرة المخيم لاحقا.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تعد جزءا من سياسة تهجير جماعي وعزل ممنهج، تهدف إلى تدمير مقومات الحياة في غزة ومنع عودة الفلسطينيين إلى مناطقهم الأصلية.

وناشدت الجامعة العربية المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الخطط "اللاإنسانية"، محذرة من أنها تستعيد ذكريات أحداث القرن العشرين المأساوية، مثل التهجير القسري والتطهير العرقي.

كما دعت إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، متهمة إسرائيل بالمماطلة و"وضع العصي في العجلات" لتفادي الالتزام بوقف التصعيد، مؤكدة دعمها للجهود الإقليمية والدولية، بما في ذلك المؤتمر الدولي المزمع عقده في القاهرة مايو 2026 لتنسيق إعادة إعمار غزة.

وتأتي أزمة الخطة الإسرائيلية المقترحة لإقامة مخيم في جنوب قطاع غزة في سياق تصاعد التوترات الإقليمية والصراع المستمر في القطاع، حيث تهدف الخطة، التي كشفت عنها تقارير إعلامية إسرائيلية إلى نقل حوالي 600 ألف فلسطيني من منطقة المواصي إلى مخيم محصور بين محوري "فيلادلفيا" و"موراج" جنوبي القطاع، تحت ذريعة إنشاء "مدينة إنسانية".

وتتضمن الخطة، التي أعلن عنها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إخضاع الفلسطينيين لفحوصات أمنية صارمة قبل نقلهم إلى المخيم، مع منع خروجهم منه لاحقا، وقد وصفت الجامعة العربية هذه الخطة بأنها "تطهير عرقي" و"إعادة احتلال" للقطاع.