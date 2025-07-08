غزة: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي إلى 57,575

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ جاء في البيان الإحصائي اليومي لوزارة الصحه أنه "وصل مستشفيات قطاع غزة 52 شهيد منهم 3 شهيد انتشال، و 262 إصابة خلال 24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولفت أن حصيلة القتلى والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (7,013 شهيد، و 24,838 إصابة).

وأشار إلى أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من قتلى المساعدات خلال 24 ساعة الماضية (8 شهيد، وأكثر من 74 إصابة. ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 766 وأكثر من 5,044 إصابة).

وأهابت الوزارة بذوي القتلى ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

هذا واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.