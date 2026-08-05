تقرير مصور/ موكب حسيني جاء من لندن ليخدم زوار الأربعين في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ تلعب الاقدار والتخطيط الالهي دورا كبير في صنع مسيرة حياة الناس منفردين او مجتمعين، وللكربلائيين المتعلقين بالقضية الحسينية وشعائرها وخدمتها تعلقا فريدا من نوعه، فهم اينما ذهبوا تجدهم اشد حرصا على احياء تلك القضية وهي موجودة في جيناتهم ورضعوها من حليب امهاتهم، ومنهم الذي هاجروا منذ عقود طويلة الى اوروبا ودول اخرى، وخصوصا الذين توطنوا في انكلترا، حيث باشروا قبل (40) عاما بافتتاح حسينية في شقة صغيرة بإحدى ضواحي العاصمة الانكليزية لندن لتصبح مشعلا ومنارا يجمع محبي اهل البيت وتنطلق منها انواع الفعاليات التي تقيم العزاء وتحيي الشعائر وتنظم المسيرات الكبيرة التي نورت بصائر الكثير من العرب والاجانب ودلتهم على طريق الامام الحسين (عليه السلام) وفي مقدمتهم موكب "حسينية الرسول الاعظم "لاهالي كربلاء المقيمين في لندن.