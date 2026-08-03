فيديو | زيارة الأربعين تغيّر نظرة زائر أمريكي للعراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ بعد سنوات من تأثره بالصورة التي صنعتها الحروب والروايات الغربية والأميركية عن العراق، جاءت مشاركته في زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) لتكشف له واقعا مختلفا تماما مشاهد الملايين وهي تسير بأمان نحو كربلاء، وكرم العراقيين وخدمتهم المجانية للزائرين، كانت كفيلة بتغيير نظرته وكسر الصورة السلبية التي ترسخت في ذهنه، ليؤكد أن العراق الذي شاهده خلال الأربعين لا يشبه ما صُوّر له طوال السنوات الماضية.